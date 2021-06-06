Urla’da zehir tacirine narkotik baskını

İZMİR'İN Urla ilçesinde, polis ekiplerince iki ayrı adreste yapılan operasyonda 90 kök hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.P. isimli şahsa ait iki ayrı adrese uyuşturucu baskını yaptı. Operasyonda, 90 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.Y.P. isimli kişi gözaltına alındı. Şahıs, daha sonra ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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