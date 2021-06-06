Uyuşturucu baskınında yakalanan 9 kişi tutuklandı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Narkotik ekipleri, Ödemiş'te 16, Kiraz'da 1 olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi. 120 polisin katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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