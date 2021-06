Federasyona İzmirli Başkan

Metal ile ilgili grupları bünyesinde barındıran federasyon, ülke genelinde oto sanatkarları, bakırcılar, kuyumcular, hurdacılar, demirciler, dökümcüler ve sıhhı tesisatçılar sektörlerindeki 276 odayı ve 190 bin üyeyi çatısı altında topluyor. Federasyon, Şoförler Federasyonu'nun ardından en büyük kuruluş durumunda.



İZMİR'İN GURURU

Oybirliği ile genel başkan seçilen Heppekcan, 1996'dan bu yana Federasyonun yönetiminde yer alıyor. Son üç dönem genel başkanvekili olarak görev yapan Necdet Heppekcan, federasyondaki meslek guruplarının sıkıntılarını iyi bildiğini kaydetti. İzmir'i layıkıyla temsil edeceklerini belirten Başkan Heppekcan, "Sorumluluğu son derece ağır olan bu görevi tecrübeli yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle en iyi şekilde yerine getireceğimize inanıyorum. Başarımız, İzmir'in gururu olacaktır. Esnaf sanatkarların ve odaların sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler bulmak ana hedefimiz olacak" dedi. Haziranın ikinci haftası illerde bulunan odaları ve esnafı ziyaret etmeye başlayacaklarını hatırlatan Heppekcan, "Sakarya, İzmit, Kocaeli, Düzce ziyaretleri ile Türkiye turuna başlayacağız. Arkasından Karadeniz turuna çıkacağız. Sahada birebir esnafın nabzını tutacağız. Sorunlarımız büyük ama el ele her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahibiz" diye konuştu. Mesleki eğitime ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Heppekcan şunları söyledi: "Çağı yakalamak, tüm üyelerimize yeni teknolojiler konusunda doğru rehberlik yapmak ve onları geliştirmek önceliğimiz. Her geçen gün mesleklerin, tüketicilerin beklentileri, talepleri çeşitleniyor. Eğer biz gelişen çağa ayak uyduramazsak, orta vadede işimizi, işyerimizi ve zincirin devamında geleceğimizi kaybederiz. O nedenle usta ve çalışanlarımızı mesleki kurslarla takviye etmeyi, her üyemizi Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi yapmayı planlıyoruz. Oda ve federasyon yöneticileri olarak bizler de yurt içi ve yurt dışı fuarlar ve yayınlar vasıtasıyla mesleklerimizdeki teknolojik yenilikleri yakından takip edeceğiz."



ISTE SEKTÖREL SORUNLAR VE BEKLENTILER

BAŞKAN Heppekcan üyeleri ve odaları mağdur eden güncel sorunları ve beklentilerini şöyle sıraladı:

Sigorta şirketlerinin haksız rekabeti belimizi büküyor. Yabancı sermayeli, milyar dolarlık kuruluşlar kartel oluşturarak oto sanatkarını mağdur ediyorlar. Oto sanatkarlarının resmi fiyat tarifelerine uymuyorlar, daha fazla kar için tamir edilen araçlarda orijinal parçalar yerine ucuz yan ürünlerin kullanılmasını istiyorlar, üyelerimize ödemelerini geciktiriyorlar. Dosya kapandıktan sonra bir hafta içinde ödenmesi gereken ücretler haftalarca verilmiyor.

ÖTE yandan, inşaatlarda ehil olmayan sıhhi tesisat ustalarının çalıştırılması da ayrı bir problem. Oysa Ustalık Belgesi ve oda kaydı bulunan ustaların kullanılması, hem işverenin hem de tüketicinin lehine olacaktır.

Yeni yönetmelikle hurdacılara getirilen standartlar da eski ustalarımızı mağdur ediyor. Yönetmelik, yüz-iki yüz metrekarede faaliyet gösteren eski üyelerimizi tasfiye eder nitelikte. Çevre Bakanlığı'nın standartlarını yerine getiren üyelerimizin bu kıstaslara bakılmadan çalışmasına müsaade edilmeli, eski ustaların kazanılmış hakları korunmalı."