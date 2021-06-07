İzmir’de 52 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

Öğrenciler sınav merkezlerine alınırken, velilerin de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. İzmir'de 640 okulda 52 bin 500 öğrencinin sınava katıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kovid-19'a yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 6 pozitif öğrenci için ayrı ayrı okulların açıldığını söyledi.