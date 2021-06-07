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Haberler İzmir İzmir’de 52 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

’de 52 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

(MEB) tarafından düzenlenen (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav, genelinde yapıldı.

İzmir’de 52 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

7.6.2021

Öğrenciler sınav merkezlerine alınırken, velilerin de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. İzmir'de 640 okulda 52 bin 500 öğrencinin sınava katıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kovid-19'a yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 6 pozitif öğrenci için ayrı ayrı okulların açıldığını söyledi.

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