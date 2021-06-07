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İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, iki zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.