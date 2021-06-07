Karaburun’da kara vurgun

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle hayata geçirdiği uygulama sayesinde başka belediyelerde eşi benzeri görülmemiş bir icraata imza attı. Göreve geldikten sonra meclisten karar çıkartarak ilçedeki inşaatlarda konut şeklinde çatı katı yapılmasını yasaklayan Erdoğan, kendisinden önce yani geçmiş dönemde belediyeden konut tipi çatı katı olan bina yapmak için inşaat ruhsatı alan ve inşaatları bu dönem bitiren vatandaşların karşısına ise astronomik bir fatura çıkardı.



BİNA BAŞINA 30-40 BİN LİRA

CHP'li Başkan, sayıları 150 civarında olan bu şekildeki bina sahiplerinden oturma ruhsatı alabilmeleri için sadece çatı katından değil binaların tamamı üzerinden metrekare başına 300 lira talep etti. Bu durumda konut şeklinde kullanılabilecek çatı katı yaptığı 100 metrekarelik binasına oturma ruhsatı almak isteyen bina sahibine en az 30-40 bin lirayı bulan bir fatura çıkmış oldu.



SORULARA CEVAP VERMEDİ

Yeni Asır'ın ulaştığı Başkan İlkay Girgin Erdoğan, "Büyükşehir'de sizin meclis kararını onaylayan bir karar alınmış. Bununla ilgili açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Hangi karar" cevabını verdi. İlgili kararın metninin okunmasının ardından ise, "İlgili müdürümle görüşüp size hafta başında dönerim" dedi.



İŞTE CHP TİPİ SOYGUN

Erdoğan'ın bu amaçla belediye meclisinden çıkardığı karara Büyükşehir Belediye Meclisi de geçtiğimiz günkü toplantısında CHP'li üyelerin oylarıyla onay verdi. Belediyenin içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı aşmak amacıyla bu şekilde 4-5 milyon liralık gelir elde etmek istediği kaydedildi. Hatta daha bu karar Büyükşehir'den onay almadan belediyenin birçok bina sahibinden bu parayı tahsil ettiği de belirtildi. Büyükşehir'deki görüşmelerde karara karşı çıkan AK Parti'nin Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "Bu insanların hepsi belediyeye güvenerek çatı katlı bina yapmak için ruhsat almış. Alırken de harçlarını ödemiş. Belediye insanlar bunu yaptıktan sonra ikinci kez karar alarak bu kişilerin binalarını kaçak duruma düşürüyor. Sonra da kalkıp binaların tamamı üzerinden metrekare başına 300 lira gibi yine eşi benzeri görülmemiş fahiş bir para istiyor. Bunun adı pandemi döneminde yapılmış soygundur. Oysa belediye şu an başka konutlardaki tadilatlardan ilave edilen metrekare başına 11 TL ücret alıyor. Şu an Karaburun'da bu kapsam dışında herhangi bir tadilata gidersen metrekaresi 11 liradan ödüyorsun. Belediye şimdi de çatı katının büyüklüğü kadar 11 TL'lik tarife üzerinden ücret alsın. CHP'li Başkan fırsatçılık yapıyor" dedi.



600 BİN LİRA ÖDEYEN VAR

Yapılanın vatandaşların yasal haklarını elinden almak ve bu hakları para karşılığı satmak olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Bu vatandaşların tek suçu seçimden önce oturma ruhsatlarını alamamak mı, yoksa hiçbir kanun tanımayan dediğim dedik para odaklı yönetime denk gelmeleri midir? Belediye bu karar Büyükşehir'den daha onay almadan tahsilata başladı. Örneğin, bir müteahhit 600 bin TL'den fazla harç bedeli ödeyerek, yasal hakkını satın aldı. Bu yapılan en basit tabirle zulümdür ve suçtur."



İLK KARARDA KENDİ İMZASI VAR

ÖTE yandan CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın önceki başkan döneminde çıkan ve inşaatlara çatı katı yapma izni veren kararda da bizzat imzası olduğu ortaya çıktı. Başkanın o dönemde belediye meclisinin imar komisyonunda görevli olduğu anlaşıldı. Erdoğan, daha önce kendisinin de imzası olan kararı şimdi kaldırdı ve vatandaştan fahiş bir ücret talep etti.

Erhan GÜLENÇ