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Haberler İzmir 100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!

100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!

’in ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!
İHA

08.06.2021, 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021, 12:23

Olay, Aliağa ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan bir çelik hasır fabrikasının arka bölümünde bulunan alüminyumları kırarak içeri giren 2 kişi, fabrikanın ham madde bölümünde bulunan 100 bin lira değerindeki makine parçalarını ve muhtelif malzemeleri çaldı.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA
İş yerinde meydana gelen hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren şüphelilerden birisinin diğerini arayarak içeri çağırdığı ve ardından şahısların çuval içerisine doldurdukları malzemeleri taşıdıkları görünüyor.



Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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