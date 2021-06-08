Haberler İzmir 100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!

100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA 08.06.2021, 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021, 12:23