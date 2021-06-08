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Haberler İzmir ‘Bir Babalar Günü’nde daha kızlarım yanımda olmayacak’

‘Bir Babalar Günü’nde daha kızlarım yanımda olmayacak’

‘Bir Babalar Günü’nde daha kızlarım yanımda olmayacak’

8.6.2021

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde oturan Yıldırım Çavildak'ın (35) iddiaya göre 2017'nin başında 2 kızı, Belaruslu eşi tarafından yurt dışına kaçırıldı. Kızlarını 4,5 yıldır göremediğini bildiren, konuya ilişkin adli kurumlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuruda bulunan Çavildak, "Bir Babalar Günü'nü daha çocuklarım olmadan geçireceğim. Onlar benim her şeyimdi. Hayatımı elimden alıp götürdüler" dedi.

'HAYATLARI SÖZ KONUSU'
ÇOCUKLARININ can güvenliğinden de şüphe ettiğini söyleyen Çavildak, "Kaçırıldıkları tarihten beri ben çocuklarımın yüzlerini hiç görmedim. Son olarak beni babalıktan men etmek için hakkımda Belarus'ta dava açılmış. Ben de Lahey Sözleşmesi çerçevesinde çocuklarımın iadesini istiyorum. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Burada 2 küçük çocuğun hayatı söz konusu. Çocuklarımın annesinin alkol ve şiddet sorunu da bulunuyor. Bana evliliğimizde defalarca şiddet uygulamıştı. Ancak çocuklarımızın ufak olduğu için hatrına şikayetçi olamadım" dedi.

'TÜRK GELENEKLERİNE GÖRE YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'
KIZLARI Yasemen ve Sofiya'yı Türk örf ve adaletlerine göre yetiştirmek istediğini belirten Çavildak, "Çocuklarım Türkiye'de doğdular ve ben onları Türk örf ve adaletlerine göre yetiştirmek istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklarımla hiçbir şekilde irtibat kuramıyorum. Tüm iletişim yollarımız kapalı. Çocuklarımla ilgili haber alamamak beni çok tedirgin ediyor" diye konuştu.

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