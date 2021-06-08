Ege’nin ihanet listesi!

İzmir'den PKK terör örgütü üyesi olarak 44 yaşındaki Emine Mantu'nun İnterpol tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten ile arandığı öğrenilirken, diğer arananların büyük çoğunluğunun FETÖ terör örgütü üyesi oldukları öğrenildi.





LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER

Mehmet Ali Büyükçelebi-( Denizli/Tavas)- FETÖ/ PDY Terör Örgütü

Ahmet Kurucan- (Kütahya/Tavşanlı)-FETÖ/PDY Terör Örgütü

İsmail Büyükçelebi- (Denizli/Tavas)-FETÖ/PDY Terör Örgütü

Harun Tokak-(Uşak)- FETÖ/PDY Terör Örgütü

Şerif Ali Tekalan- (Afyonkarahisar/Sandıklı)- FETÖ/PDY Terör Örgütü

Mustafa Özcan- (Kütahya/Gediz)-FETÖ/PDY Terör Örgütü

Rıza Pektaş-(Muğla/ Fethiye)-TKP-ML Konferans Terör Örgütü

Emine Manti-(İzmir)- PKK/KCK Terör Örgütü

Ahmet Kara-(Denizli)- FETÖ/PDY Terör Örgütü

Cemal Türk-(Manisa/ Turgutlu)-FETÖ/PDY Terör Örgütü

Mustafa Yeşil- (Çanakkale/Biga)-FETÖ/ PDY Terör Örgütü

Ahmet Can-(Manisa/ Akhisar)-FETÖ/PDY Terör Örgütü





GRİ KATEGORİYE BİR ÇİZİK DAHA!

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'ın Başkale kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride bulunan 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğunu açıkladı.

FATİH ŞENDİL