Ege’nin ihanet listesi!

İzmir'den PKK terör örgütü üyesi olarak 44 yaşındaki Emine Mantu'nun İnterpol tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten ile arandığı öğrenilirken, diğer arananların büyük çoğunluğunun FETÖ terör örgütü üyesi oldukları öğrenildi.
LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER
Mehmet Ali Büyükçelebi-( Denizli/Tavas)- FETÖ/ PDY Terör Örgütü
Ahmet Kurucan- (Kütahya/Tavşanlı)-FETÖ/PDY Terör Örgütü
İsmail Büyükçelebi- (Denizli/Tavas)-FETÖ/PDY Terör Örgütü
Harun Tokak-(Uşak)- FETÖ/PDY Terör Örgütü
Şerif Ali Tekalan- (Afyonkarahisar/Sandıklı)- FETÖ/PDY Terör Örgütü
Mustafa Özcan- (Kütahya/Gediz)-FETÖ/PDY Terör Örgütü
Rıza Pektaş-(Muğla/ Fethiye)-TKP-ML Konferans Terör Örgütü
Emine Manti-(İzmir)- PKK/KCK Terör Örgütü
Ahmet Kara-(Denizli)- FETÖ/PDY Terör Örgütü
Cemal Türk-(Manisa/ Turgutlu)-FETÖ/PDY Terör Örgütü
Mustafa Yeşil- (Çanakkale/Biga)-FETÖ/ PDY Terör Örgütü
Ahmet Can-(Manisa/ Akhisar)-FETÖ/PDY Terör Örgütü
GRİ KATEGORİYE BİR ÇİZİK DAHA!
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'ın Başkale kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride bulunan 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğunu açıkladı.
FATİH ŞENDİL
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