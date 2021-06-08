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Haberler İzmir İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

’in ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce çöp konteynırına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil, park halindeki bir otobüse çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, sürücü ise hafif yaralandı.

İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
DHA

08.06.2021, 08:47

Korkunç kaza, 00.30 sıralarında Anadolu Caddesi Karşıyaka yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 45 AEE 002 plakalı otomobilin sürücüsü A.B.(30) Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına daha sonra da aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yol kenarındaki bir otobüse çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 3 kişi çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü A. B'yi ilk müdahalenin ardından Bakırköy Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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