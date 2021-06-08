Kaçak sigarada terör bağlantısı araştırılıyor

İZMİR'İN Bornova ve Çiğli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaraların kaynağı ve terör örgütleri ile bağlantısının olup olmadığı için kapsamlı araştırma soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL