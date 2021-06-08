İZMİR'İN Bornova ve Çiğli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaraların kaynağı ve terör örgütleri ile bağlantısının olup olmadığı için kapsamlı araştırma soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
FATİH ŞENDİL
Kaçak sigarada terör bağlantısı araştırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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