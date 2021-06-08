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Haberler İzmir Karabağlar’da silahlı iki kişi market soydu

’da silahlı iki kişi market soydu

Karabağlar’da silahlı iki kişi market soydu

8.6.2021

İZMİR Karabağlar'daki bir zincir markette, geçen cumartesi günü silahlı soygun meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda soyguncu iki şahıs, market çalışanı iki kadını silahla korkutarak nakit para ve market ürünlerini çantaya dolduruyor. Saat 19.30'da Aydın mahallesindeki olayda, kimliği belirlenemeyen iki erkeğin silahlı soygununu güvenlik kameraları kaydetti. Aranan şahıslardan biri market çalışanı iki kadını tehdit ederek kasayı açtırırken, elinde çanta olan diğer şahıs ise market ürünlerini ve paraları çantaya doldurdu.
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