Mevsimlik işçilere çadırlarda aşılama

İZMİR il genelinde çalışan mevsimlik tarım işçilerine yönelik, İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenen program doğrultusunda Kovid-19 aşı çalışması yürütülüyor. Bu doğrultuda tarlalarda ve seralarda çalışan mevsimlik tarım işçilerine, bulundukları yerlerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı uygulaması gerçekleşiyor. Tarım işçileri, ekiplerin çadırlarına kadar gelip aşı yapmalarından duydukları memnuniyeti belirtti.

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