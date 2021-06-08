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Haberler İzmir Nikah başvurularında patlama

Nikah başvurularında patlama

Nikah başvurularında patlama

8.6.2021

KORONA virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının haftada sadece 1 güne indirilmesinin, 1 Haziran'dan itibaren düğün ve nikah törenlerinin serbest bırakılmasının ardından nikah başvurularında patlama yaşanmaya başladı. Konak başta olmak üzere birçok ilçede hafta sonu randevularının dolduğu, İzmir'in en çok rağbet gören nikah salonlarından Kültürpark Fuar Salonu'nda ise Eylül ayı sonu Ekim başına kadar çok az sayıda hafta içi randevusu kaldığı öğrenildi. Hatta öyle ki çiftler istedikleri tarihi alamadıkları gibi nikah günlerini hiç istemedikleri bir tarihe kaydırmak zorunda kalıyor.

■ FATİH ŞENDİL

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