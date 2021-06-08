Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

İzmir Bornova’daki Hilal Necmiye Hüsnü Atabek Ortaokulu’nda eğitim gören 6. sınıflar, yeniden okullarına gelmenin heyecanını yaşadı.

KADEMELİ normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından dün ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitime başlandı. Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de, salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan 23 bin 825 ortaokul ve 183 bin 794 lise öğrencisi yeniden arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.