Plan yapacaklar dikkat! 4 bölge için sağanak uyarısı... İzmir 8 Haziran 2021 Salı hava durumu

Meteoroloji, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu, Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla İç Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 19°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kütahya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin, zamanla bölgenin kuzey ve batısı, Kayseri çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce ve Bolu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Plan yapacaklar dikkat! 4 bölge için sağanak uyarısı... İzmir 8 Haziran 2021 Salı hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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