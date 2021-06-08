Tatil cenneti Çeşme’de ‘çöp krizi’ yaşanıyor





ÇÖPLER DOLUP TAŞTI

ÇÖPLERİN dolup taştığı bölgede vatandaşlar duruma isyan ederken, atıkların konteynerlerden taştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Bölge sakinleri konunun bir an çözülmesini beklerken, belediye çöplerin toplanmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlatmadı. Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama da gelmezken, turistik açıdan böylesine önemli bir bölgede yaşanan sorumsuzluk Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor.









