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Haberler İzmir Tatil cenneti Çeşme’de ‘çöp krizi’ yaşanıyor

Tatil cenneti ’de ‘çöp krizi’ yaşanıyor

'nin önemli tatil bölgelerinden olan 'de, görenleri hayrete düşürecek bir belediye ihmalkarlığı yaşanıyor. CHP'li , günlerdir bölgedeki çöpleri toplamıyor.

Tatil cenneti Çeşme’de ‘çöp krizi’ yaşanıyor

8.6.2021



ÇÖPLER DOLUP TAŞTI
ÇÖPLERİN dolup taştığı bölgede vatandaşlar duruma isyan ederken, atıkların konteynerlerden taştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Bölge sakinleri konunun bir an çözülmesini beklerken, belediye çöplerin toplanmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlatmadı. Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama da gelmezken, turistik açıdan böylesine önemli bir bölgede yaşanan sorumsuzluk Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor.





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