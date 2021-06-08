ÇÖPLER DOLUP TAŞTI
ÇÖPLERİN dolup taştığı bölgede vatandaşlar duruma isyan ederken, atıkların konteynerlerden taştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Bölge sakinleri konunun bir an çözülmesini beklerken, belediye çöplerin toplanmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlatmadı. Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama da gelmezken, turistik açıdan böylesine önemli bir bölgede yaşanan sorumsuzluk Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor.
Tatil cenneti Çeşme’de ‘çöp krizi’ yaşanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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