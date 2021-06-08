Torbalı CHP’de yumruklu kavga

İzmir'in Torbalı ilçesinde CHP'li İl Delegesi Aydın Sümbül ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP'li meclis üyesi Yavuz Selim Özgan arasında kavga çıktı. Ayrancılar Mahallesi'ndeki parti çalışmaları kapsamında düzenlenen kahvaltı öncesi yaşanan kavgada tarafların yumruk yumruğa birbirine girdiği öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve partililer kavgayı zorla ayırırken, Özgan'ın savcılığa giderek Sümbül hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.