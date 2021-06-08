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Haberler İzmir Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 göçmen kurtarıldı

Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 göçmen kurtarıldı

Son dakika... 'in ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 düzensiz göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 göçmen kurtarıldı

08.06.2021, 16:48

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran saat 04.45'te, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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