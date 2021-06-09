Direğe çarpan araba takla attı

ÇİĞLİ'DE önceki gece sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Caddesi Karşıyaka yol ayrımı yakınında meydana geldi. Manisa plakalı otomobilin sürücüsü A.B. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına daha sonra da aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yol kenarındaki minibüse çarparak duran otomobilde bulunan 3 kişi çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İHBAR üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü A.B'yi ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.