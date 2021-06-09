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Haberler İzmir Dünya Pandemi Konferansı 22-24 Haziran'da İzmir'de

22-24 Haziran'da 'de

Dünya Pandemi Konferansı 22-24 Haziran'da İzmir'de

9.6.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 22- 24 Haziran tarihleri arasında Türkiye ve dünya genelinden konunun uzmanlarının katılacağı bir pandemi konferansı düzenliyor. Dünya çapında yaşanan sürecin her yönüyle irdelenip gelecekte karşılaşılabilecek olası salgınlara karşı alınması gereken tedbirlerin ortaya konacağı konferans, pandemi alanında dünyanın ilk konferansı olma özelliğini taşıyor. Üç gün sürecek etkinlikte "Pandemiyle Küresel Mücadele", "Pandemide Yerel Yönetimler", "Pandeminin Psikolojik ve Toplumsal Etkileri", "Pandemide Çalışma Hayatı ve İş Dünyası" "Pandeminin Ekonomiye Yansıması", "Pandemide Seyahat, Turizm, Kültür, Gastronomi" ve "Pandemi Sonrası Yeni Normal" konuları masaya yatırılacak.
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