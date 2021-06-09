İZMİR'İN Foça ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasının davası görüldü. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık kaptan A.D'nin avukatı Mustafa Onur Metin beraat istediklerini belirterek, "Müvekkilimiz olsa olsa kapasitesinden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir. Bilinçli taksir koşulları oluşmamıştır" dedi. Mahkeme ise A.D'nin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapsine ve kaptanlık ehliyetine 2 yıl el konulmasına hükmetti.
Foça’daki tekne faciasında kaptana 13 yıl 4 ay hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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