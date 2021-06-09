Kars'taki trafik kazasında şehit olan Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesi İzmir'e uğurlandı

İlçeye bağlı Karagüney köyü mevkiinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan şehit astsubay Kıdemli Çavuş Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından askerlerce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinden alınarak Harakani Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı burada katafalka konuldu. Burada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua okudu.

Kars Valisi Türker Öksüz, şehidin yakınları ve silah arkadaşlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Törenin ardından Egemen Öztürk'ün naaşı, askerlerce katafalktan alınıp bir süre omuzlarda taşındı. Öztürk'ün cenazesi daha sonra konulduğu askeri uçakla dualar eşliğinde memleketi İzmir'e uğurlandı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri, askeri erkan ve polisler katıldı.

OLAY

Kağızman ilçesinde dün arazi keşfine giden avukat Metin Avunca, Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel'in yanı sıra Astsubay Egemen Öztürk ile bir uzman çavuşun içerisinde bulunduğu kamyonet, Karagüney köyü mevkiinde kontrolden çıkarak 500 metre uçuruma yuvarlanmıştı.

Kazada avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel olay yerinde, Astsubay Öztürk ile Gülcan Bozyel de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Avukat Avunca'nın cenazesi dün Kağızman'da defnedilmişti.