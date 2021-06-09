Moris dede devrede

İZMİR sivil toplum dünyasının duayenlerinden ESİAD Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı Moris Bencuya, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu bünyesinde yapılan otistik çocuklar okulunun inşaatına 11 yıl önce bağışta bulundu. Moris Bencuya'nın bağışıyla tamamlanan 11 derslikli okula Moris Bencuya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi adı verildi.

Aradan geçen bunca yıl sonra iş adamı Bencuya, özel çocuklarla ve alileri ile bağını hiç koparmadı. Ancak 6.6'lık büyük depremin ardından hasar gördüğü için okul yıkıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bölgede yeniden 24 derslikli özel okul yapılması için çalışma başlatılırken, Bencuya da yine çocuklar için elini taşın altına koydu ve "Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

GÖNLÜNÜ ÇOCUKLARA VERDİ

OKUL Müdürü Ercan Mermer, sadece okul yaptırılırken değil, her zaman kendilerine destek veren Moris Bencuya da teşekkürlerini iletti. 5 yıldır bu okulda müdürlük yaptığını anlatan Mermer, "Kendisinin ne zaman kıpısını çalsak, yardım ve desteği ile hep yanımızda oldu. Onun sayesinde okulumuz Türkiye çapında model oldu. Kendisi özel çocuklarımızın dedesi. Çocuklar onu gördü mü hemen koşturup öperler, sarılırlar" diye konuştu.

'GEREKEN NEYSE YAPILACAK'

HAYIRSEVER işadamı Moris Bencuya, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nun atıl durumda bulunan bir blokunun otistik çocukların eğitimi için onarım ve donanımının yapılması koşuluyla Engellilere Yaşam ve Özel Eğitim Derneği'ne tahsis edildiğini söyleyerek, okulun kapısından o gün girdiğini ve daha sonra da hep destek verdiğini belirtti.

Okulun proje hazırlıklarının yapıldığını kaydeden Bencuya, "Türkiye'nin ve bölgenin sayılı özel çocuk okullarından biri olacak. Bu konuyla ilgili şahsım adına ne gerekiyorsa yapılacak. iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini ve ilgisini görmek BENİ çok mutlu etti. Hepsine teşekkür ederim" dedi. İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sıtkı Şükürer de, "Moris ağabey mutlaka tüm iyiliksever ve cömertliği ile destek oluyor. destekte bulunmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN KARŞILIKSIZ SEVGİSİ ÇOK KUTSAL'

OKULLA hiç bağını koparmayan ve neredeyse her hafta 1-2 gününü özel çocuklara ayıran Bencuya, "Ben bu okula hayır için girdiğimde, bir daha bakmam demiştim. Ama yanılmışım, özel çocuklarım bende bağımlılık yaptı. Onlarla geçirdiğim her zaman en özel en güzel zaman. Herkese tavsiye ederim. Onların saf ve temiz duygularla karşılıksız sevgisi çok kutsal ve önemli" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL