Soyer’in çalışma sözü vatandaşı ikna etmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi'nden (İZUM) sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'ın kentteki trafik ile ilgili verdiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Trafik yoğunluğu gündemimizdeki en önemli konulardan biri. Pandemi nedeniyle bireysel ulaşımın arttığı bir dönemden geçiyoruz. İzmir Ulaşım Merkezi ile kentimizin trafiğini 7/24 takip ediyoruz. Trafik sorununa kalıcı çözümler getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" notunu düştü.

BİREYSEL ARAÇ KULLANIMI

İZUM'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ise videoda, "İçinde bulunduğumuz İzmir Ulaşım Merkezi'nden biz kentin trafiğini yönetiyoruz. Burası aslında Türkiye'deki en gelişmiş, teknolojik merkez diyebiliriz trafik yönetimi açısından. Trafik sorunu aslında tüm dünya metropollerinde yaşanıyor. Pandemiden kaynaklı olarak insanların toplu taşımadan daha çok otomobillerini tercih ediyor olmaları" gibi sözler sarf etti.

KANGREN HALİNE GELDİ

Türkiye'deki en gelişmiş teknolojik merkez olarak anlatına İZUM'a rağmen kentin kangren haline gelmiş trafik sorununun giderilmesi için halen somut bir adım atılmadığını düşünen vatandaşlar ise Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. İzmirliler şu anki bireysel otomobil kullanımının Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu, asıl sorunun kent içindeki yolların yetersizliğinden kaynaklandığını belirtirken bazı vatandaşlar da trafik sorununun çözümü için önerilerde bulundu.

'BU VİDEO BEN YOL YAPAMIYORUM İTİRAFI GİBİ'

■ ANY: Kişi başına otomobil sayısı Avrupa'nın çok çok gerisinde, yollarımız yetersiz. İnsanlar mecburi kullanıyor, otomobil sevdası yüzünden kullanan kesim çok az. Metropolde yaşıyorsan otomobil lüks değil, ihtiyaç.

■ DOAN: Yeşildere'ye+1 şerit lazım özellikle Kemer'de 2 yönlü trafik 2 şeride düşüyor viyadük yapıp genişletebilirsiniz yolu. Sağ ve sol her iki taraf da müsait.

■ METİN EMRAH: Keşke bizde çalışma yaptığınızı görebilsek.

■ RASİM CİVELEK: Bakın çok basit, yol yapacaksınız. Vatandaşı bir yere kanalize edemezsiniz, bireysel ihlaldir. 'Toplu taşımaya yatırım yapıyorum, vatandaş kullansın' demek kontrol mekanizması kurmaktır. Yol da yap taşıma da yap, tercihi bireye bırak. Bu video, ben yol yapamıyorum itirafı gibi...

■ MAVİ/ATATÜRK'ÜN EVLADI: Nasıl olacak? Kentselleşme masalı ile tanıdığınız müteahhitler para kazandı, Atatürk'ün emaneti şehir kan ağlıyor! Ne bahçesi var, ne ağacı, ne kaldırımı, ne yolu, ne bisiklet yolu, ne parkı, ne araç parkı? Bi yağmurla her yer göl oluyor. NE YAPIYORSUNUZ MESELA?

■ HÜSEYİN ATASOY: Napıyonuz mesela? Trafik saatinde orta refüjlerde sulama yapıp, zaten deli saçması araba kullanan acemi sürücüleri mi korkutuyorsunuz?

■ ALİ YILDIRIM: Her türlü yapıcı eleştiriyi duymazdan geliyorsunuz sayın başkan. Hafta sonu bostanlı feribot iskelesindeki yoğunluğu görmeliydiniz. Çiğli Ataşehir kavşağı yaşanmaz bir çile. Mavişehir girişi aynı şekilde. Mavişehir koçtaş önü yeni düzenlemesi akıllara ziyan.

■ BAŞKAN: Pandemi dışında da sorun var İzmir trafiğinde. Haddinden fazla nüfus var ve daha da ekleniyor. Nüfus artışını durdurmak için yeni imar alanları açmayın. 2. İstanbul olmasın İzmir. Avrupa şehirleri gibi ideal nüfusun 1-1,5 milyon olması gerekir.

■ MEHMET Y.: İzmir trafiği öldü. Gaziemir'den Konak'a gidiş dönüş Akçay Caddesi her saat her saniye trafik var. 15 dklık yolu 1.5 saatte gidemiyoruz. Lambalarla kavşaklarla oynayarak bu sorun çözülmez artık. Alternatif yol lazım. İstanbul trafiğini aratmaz oldu izmir artık.

■ YUSUF: 1. Madem gündeminizde, Alsancak'taki şu tuhaflıkları çözün de biraz rahatlasın trafik. Kimsenin kullanmadığı bisiklet yolları nedeniyle tek şeride düşürülüp daha önce trafik olmadığı halde şimdi sıkışan caddeler...

■ SERKAN ÇINAR: Siz "hizmet, altyapı, yol, trafiğe çözüm" dediğinizde bizi bir gülme alıyor.

■ MEHMET GÜMÜŞ: Ne çalışması ya siz bisiklete binmeye devam edin ya da karakılçık tohumun peşinde koşun.

METİN BURMALI