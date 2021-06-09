Uykuda yakaladığı akrabasını bıçakladı

İZMİR Konak'ta yaşayan U.Ç. (29) evinde kanepede uyuduğu esnada içeriye gizlice giren akrabası K.S. (17) tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklandı. U.Ç. kanlar içerisinde kalırken, K.S. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olan U.Ç. bir yakını tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan U.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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