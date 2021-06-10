Depremzedelerden Avcılar’a teşekkür

İZMİR Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA), 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri ihtiyaç sahiplerine sunan Avcılar İnşaat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı'ya destekleri nedeniyle plaket sunarak teşekkür etti. 10 bin üyeli İZDEDA'nın Başkan Yardımcısı Binnaz İncilay Irmak ile beraberindeki heyet İdris Avcı ile ziyarette bir araya geldi.

"TUTUNACAK DAL OLDUNUZ"

Irmak ziyarette Avcılar İnşaat'ın kendileri için "tutunacak dal" olduğunu belirterek "Hepimiz aynı anda bu acıyla karşılaştık. Çatısız, eşyasız kaldık, derin yaralar aldık. İnsanın acıyı, yokluğu yaşadığı an, kendisine güven hissettiren birinin olması çok önemli. Yaralarımızı sarmamızda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Özverili destekleriniz nedeniyle teşekkür ederiz" dedi. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı ise "Kriz anında birlikte hareket edebilmek açısından dernekleşmek çok doğru bir adım. Mağdur insan çok, onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere" diye konuştu. Avcılar İnşaat, İzmir'de yaşanan depremin ardından stoğunda yer alan tüm gayrimenkullerin kapılarını depremzede ailelere açmış, 100'ün üzerinde aile Avcılar Cadde Bostan, Avcılar Effect, Avcılar Prestij başta olmak üzere İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan dairelere yerleştirilmişti. Kira ile birlikte aidat, elektrik, doğalgaz ve su gibi giderleri de yine Avcılar İnşaat tarafından üstlenilmişti.