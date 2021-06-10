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Haberler İzmir İzmir’de yıldırım düştü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu

’de düştü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu

’in ilçesinde küçükbaş sürüsünün üzerine düştü. Bu sırada hayvanlarını yağmurdan korumak için bir ağacın altına toplayan ’nin sürüsüne yıldırım düştü. Kredi çekerek alınmış olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanlardan 55 tanesi telef oldu.

İzmir’de yıldırım düştü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu
İHA

10.06.2021, 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 21:43

İzmir'de gün içerisinde kent genelinde sağanak yağış etkili olurken, Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Bekir İnce'nin ağaç altında bekleyen sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

İnce'nin kredi çekerek almış olduğu küçükbaş hayvanlarından 55 tanesi olay sonrası telef oldu. Yağmurun başlaması ile hayvanların korunmak amaçlı ağacın altına geldiğini belirten İnce, "Hayvanlar ağacın altında yağmurdan korunmak isterken, yıldırım düştü ve 50-60 adet hayvanım telef oldu. Bu işleri kredi çekerek yapıyordum" dedi.

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