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İzmirli sevilen gazeteci Bekmen virüse yenildi

İzmirli sevilen gazeteci Bekmen virüse yenildi

10.6.2021

İzmir'de mesleğe Yeni Asır Gazetesi'nde başlayan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan Hürriyet Ege Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen korona virüse yenik düştü. Alınan bilgiye göre, bir süre önce korona virüse yakalanan Bekmen, dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

39 yıllık gazeteci Bekmen'in vefatı, ailesi, sevenleri ve İzmir basın camiasında üzüntü yarattı. Bekmen'in cenazesi, kılınan namazın ardından korona virüs önlemleri kapsamında Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI
Gazeteciliğe 1982'de Yeni Asır'da başlayan Bekmen, Rapor ve Sabah gazetelerinde de çalışmıştı. 1990'da Hürriyet'e geçen ve Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği'nde Yazı işleri Müdürü olan Nejat Bekmen, evli ve 2 çocuk babasıydı. Yeni Asır ailesi olarak Nejat Bekmen'e rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

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