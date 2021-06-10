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Haberler İzmir Kuryeleri Kovid-19 değil trafik kazaları öldürüyor

Kuryeleri Kovid-19 değil trafik kazaları öldürüyor

Kuryeleri Kovid-19 değil trafik kazaları öldürüyor

10.6.2021

İZMİR Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, pandeminin yaşandığı 15 aylık zaman diliminde Türkiye'de 230, İzmir'de ise 40 motosikletli kuryenin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Akgül, "İzmir'de korona yüzünden vefat eden kurye arkadaşımız yok ancak kazalar can alıyor. Yalnızca son 1 hafta içinde 3 arkadaşımız kazada hayatını kaybetti. İşten çıkarılma korkusuyla kuralsızlığa itiliyorlar. Sürücülerin de dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.
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