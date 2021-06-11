İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 84 yaşındaki Ekrem Çelik 77 yıldır Sakız koyunu yetiştiriyor. Çelik, "Gece kalkıp koyunlarımı kontrol ederim, onlarla konuşurum. Kim rahatsız, kimin neresi ağrıyor bakıp anlarım" dedi. Ünü her yerde yayılan Çelik'in yetiştirdiği hayvanlar, yöreden ve birçok ilden talep görüyor.