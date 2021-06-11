“Amacım çocukları sevindirebilmek”

İZMİR'İN arka mahallelerinde yaşayan çocukların lüks araba hayalini gerçeğe dönüştürüp yaklaşık 4 milyon lira değerindeki aracıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatan gizemli iş adamı ortaya çıktı. Çocukları mutlu etmek için bunu yaptığını söyleyen iş adamı Borga Kurter, "Biz çocukken mahallemizden böyle arabalar geçtiğinde araba çizilecek diye yanına bile yaklaştırmazlardı. Bir gün kendi spor aracım olursa tam tersini yapacağım, çocukları sevindireceğim diye kendime söz vermiştim" dedi.