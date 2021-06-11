‘Buca sağlıkta başka bir noktaya gelecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, hükümetin sağlık alanında hayata geçirdiği icraatların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Buca Sağlık Kompleksi ile Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hakkında bilgi veren Dağ, kompleksin faaliyete geçmesinden sonra aile hekimliği, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi, veremle savaş dispanseri, ana çocuk sağlığı ile sağlık müdürlüğü hizmet binasının bir arada olacağını ifade etti.



YATIRIMLARIN DEĞERİ ANLAŞILDI

İnşaatı devam eden kompleksin yanı sıra Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesinin de tamamlandığını, kısa sürede inşaatına başlanacağını aktaran Dağ, "AK Parti'nin sağlık alanında yaptığı icraatlar hız kesmiyor. Özellikle korona virüs salgını sürecinde, sağlık sektörüne yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğu anlaşıldı. Bu dönemde sağlık kurumlarının, hayati bir öneme sahip olduğunu yaşayarak öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.





BİR YILDA HİZMETE GİRECEK

Buca Sağlık Kompleksi'nin bir yıl içerisinde vatandaşlara hizmet için hazır olacağına dikkati çeken Dağ, "Bucalı vatandaşlarımız, sağlık alanında modern bir binaya kavuşacak, sağlık hizmetine daha hızlı erişecek. Kompleks, yaklaşık 6 bin 250 metrekare arsa alanında, 5 bin 400 metrekare kapalı alanda yükseliyor. Tınaztepe Mahallesi'nde yapılacak Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 19 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Buca Sağlık Kompleksi ile Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bittiğinde, Buca sağlıkta bambaşka bir noktaya gelecek. İzmir ve ilçelerine hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.