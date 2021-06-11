CHP İzmir yönetiminde istifa depremi yaşanıyor

GEÇTİĞİMİZ ay eşi Mehmet Tokan'ın intiharı ile sarsılan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Pelda Başak Tokan'ın istifa edeceği öğrenildi. Eşinin amansız ölümü ile sarsılan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Pelda Başak Tokan'ın partideki görevi ile ilgili olarak yeni bir karar aldı. Aynı zaman Konak İlçe Eski Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızı olan Pelda Başak Tokan'ın yerine yedek üye görevinde bulunan Polat Manduz geçmesi bekleniyor.