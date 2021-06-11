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Haberler İzmir Emrah Apartmanı'nın müteahhidinin oğluna takipsizlik kararı

'nın müteahhidinin oğluna takipsizlik kararı

'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği 'nın müteahhidi 'un, aynı apartmanda oturan ve depremde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden oğlu hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Emrah Apartmanı'nın müteahhidinin oğluna takipsizlik kararı
DHA

11.06.2021, 16:16

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde depremde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra Bayraklı'ya geldiği ortaya çıktı. Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi. Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Murat Bora Uzun, gelini Rabia ve çiftin 3 çocuğu burada yaşamaya devam etti. Depremde tamamen yıkılan binada, Rabia Uzun ve 3 çocuk hayatını kaybetti, ağır yaralanan Murat Bora Uzun ise hastanedeki tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuştu.



Tutuksuz yargılanan Hayati Uzun'un oğlu Murat Bora Uzun hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, binanın yapımında dahli olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

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