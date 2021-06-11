Engeline de şalvarına da aldırmadı

Kendisine "Şalvarlı ressam" diyen Düzgün Kaya, bugüne dek 150'yi aşkın tablosunu kişisel ve karma sergilerde sergiledi, ödüller aldı. Meryem Düzgün Kaya, "Sonuçta bir köy kadınısın. Şalvarlı bir ressamsın. 'Ressam' denince belki de makyajlı, tırnakları boyalı bir insan bekleniyor ama ben her yere yöresel kıyafetimle gidiyorum" dedi.

'HAYALLERİME KAVUŞTUM'

RESİM serüvenini anlatan Meryem Düzgün Kaya, "Çocukluğumdan beri Ressam Bob Ross'un hayranıydım. Bu yüzden fırça kullanarak çalışmak istiyordum. İlkokul çocuklarının kitaplarındaki resimlere bakarak resim çizdim. Zaman geçti ve fırça ile çizim yapmayı da öğrendim. Kişisel sergiler açtım, karma sergilere katıldım, ödüller aldım. Bugüne kadar 150'nin üzerinde tabloya imzamı atmışımdır. Resim bana rehber oldu ve hayallerime kavuştum, çok güzel yerlere geldim. Resim çizerken bu dünyada değilmişim de başka bir gezegendeymişim gibi hissediyorum" diye konuştu.