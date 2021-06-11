İzmir’de müsilaj değil kirlilik var

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) paniği devam ederken, İzmir Körfezi'nde de benzer görüntülerin oluşması vatandaşları tedirgin etti.

FOSSEPTİK ATIKLARDAN

PASAPORT Vapur İskelesi yakınlarındaki sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki deniz kirliliğini müsilaja benzeten vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istedi. KONUYLA ilgili Yeni Asır'a açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, ortaya çıkan görüntülerin müsilaj değil kirlilik olduğunu söyledi. İZMİR Körfezi'nin oligotrofik ve ötrofik zonlarında mikroplankton boy dağılımı spektrumlarının karşılaştırılması konusunda bilimsel araştırmaları bulunan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yurga da ortaya çıkan görüntülerden haberdar olduğunu ve bunların kesinlikle müsilaj değil fosseptik atıklarından kaynaklanan bir kirlilik olduğunu söyledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların fotomontaj olabileceği iddia edildi.

TOLGA TEKİN