‘Millet Bahçesine karşı çıkmak tamamen siyasi’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama'da yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Şehir Plancıları Odasının da itiraz etmesine tepki gösterdi. Sürekli, "Proje, önceki planların kat kat üstünde bir fonksiyona sahip. CHP'li Büyükşehir de şehir plancıları da ortada yasal olarak bir ihlal olmadığını çok iyi biliyor. Millet Bahçesi'ne karşı çıkmaları tamamen siyasidir. İsnatsız ve yersizdir" dedi.