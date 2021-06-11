Yine yağmur yine bildik manzaralar...

Kent genelinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, İzmir'in göbeğindeki Çankaya semti ile Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı cadde ve sokakları su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerine kapalı mekanlara attı.





KONAK Hisar Camisi yakınındaki 904 Sokak'ta su baskınlarından nasibini aldı. Pisliklerin yağmur suyu ile birlikte sokağa dolduğunu belirten vatandaşlar, ellerinde süpürgelerle tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Daha 5 gün önce Tunç Soyer turist gelsin diye buranın tanıtımını yaptı. Gelsin şimdi görsün buranın halini" dedi.

METİN BURMALI