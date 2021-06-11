  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yine yağmur yine bildik manzaralar...

Yine yağmur yine bildik manzaralar...

'de dün aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle yine bildik manzaralar oluştu. Dün sabah saatlerinde güneşli bir güne 'Merhaba' diyen İzmirliler, öğleden sonra aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

Yine yağmur yine bildik manzaralar...

11.6.2021

Kent genelinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, İzmir'in göbeğindeki Çankaya semti ile Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı cadde ve sokakları su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerine kapalı mekanlara attı.



KONAK Hisar Camisi yakınındaki 904 Sokak'ta su baskınlarından nasibini aldı. Pisliklerin yağmur suyu ile birlikte sokağa dolduğunu belirten vatandaşlar, ellerinde süpürgelerle tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Daha 5 gün önce Tunç Soyer turist gelsin diye buranın tanıtımını yaptı. Gelsin şimdi görsün buranın halini" dedi.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine yağmur yine bildik manzaralar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.