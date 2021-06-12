Bergama Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

363 işçinin yararlanacağı Toplu İş Sözleşmesi'ne (TİS) göre, yüzde 15 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda ücret zammı uygulandı, sosyal haklarda artış ve yenilikler sağlandı. DÜZENLENEN İmza töreni öncesi Bergama Belediyesi hizmet binası önünde, Hizmet-İş Sendikası tarafından toplu iş sözleşmesi anısına lokma döküldü. Tüm belediye çalışanları işçi, memur, birim müdürleri ve şefleri hep birlikte lokma yiyip, davul ve klarnet eşliğinde oynadı. Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindekiler karşıladı.