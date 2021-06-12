Emrah Apartmanı’nda müteahhidin oğluna takipsizlik kararı

İZMİR'DE yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun'un, aynı apartmanda oturan ve depremde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden oğlu Murat Bora Uzun hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. HAYATİ Uzun'un, 1992 Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra inşa ettiği binada yaşayan gelini Rabia Uzun ve 3 çocuğu depremde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Murat Bora Uzun ise tedavisinin ardından iyileşmişti. Murat Bora Uzun'un binanın yapımında sorumluluğu olmadığına hükmedildi.