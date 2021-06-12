Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.
Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık bir kadın heykeli bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.Antik yerleşimde yılın ilk kazılarında 8 bin 500 yıllık buluntu
İzmir'de bulundu! Tam 1800 yıllık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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