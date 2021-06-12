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'de bulundu! Tam 1800 yıllık

'in ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu. Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.

İzmir'de bulundu! Tam 1800 yıllık
AA

12.06.2021, 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021, 11:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.

Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık bir kadın heykeli bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.

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