Kandırılan kayınvalideye haciz şoku

Oğlu ve gelini hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından bankadan gelen icra takibi ile sarsılan talihsiz kadın, "Yaşadığım üzüntü nedeniyle oğlum ve gelinimle düşman oldum. Bana bunu yapmayacaklardı" diyerek gözyaşı döktü.

"KİM YEDİYSE ÖDESİN!"

Ölen eşinden aylık aldığını, ayrıca yaşlı bir adama bakıcılık yaptığını belirten 46 yaşındaki Yaşariye Ç. "Daha önce oğlum M.C.Ç. ve gelinim E.N.Ç. için çektiğim 3 bin 500 liralık kredi borcu taksidini ödemek için bankaya gittiğimde gerçeği öğrendim. Hemen suç duyurusunda bulundum. Bu parayı ben yemedim. Kim yediyse o ödesin" diye konuştu.