Kara yalanlar!

İzmir'in Karaburun ilçesinde, CHP yönetimindeki belediyede yaşananlar 'yalan siyasetini' bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 17 Mayıs'taki meclis toplantısında "Bu arsaları bir anda değil peyderpey, ihtiyaç oldukça satacağız. Bununla yeni hizmet binası yapacağız" diyerek satış kararı aldırdığı 9 arsanın 8'ini tek kalemde ihaleye çıkardı. Verilen sözlere rağmen ve yapılacak belediye binasının daha projesi tamamlanmadan, maliyeti çıkarılmadan alınan satış kararı tepki çekti. Bu durum "Acaba satılan arsaların parası hizmet binası inşaatı için değil de belediyenin borç ödeme gibi ihtiyaçları için mi kullanılacak?" sorusunu akıllara getirdi.



BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz 17 Mayıs'taki meclis toplantısında Başkan Erdoğan, belediye hizmet binası yaptırmak için ilçenin Merkez Mahallesi'nde 7 ve İskele Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 9 arsanın satışı için karar alınmasını öngören maddeyi gündeme getirdi. AK Partililer, daha binanın ortada bir projesi olmadığına, bir fizibilite ve maliyet çalışması bile yapılmadığına dikkat çekerek, "Bunları hazırlayın getirin. O zaman görelim, kaç arsa satmamız gerektiğini de bu şekilde görmüş oluruz. Bunları görünce biz de size destek veririz. Daha projesi ve fizibilitesi olmayan bir bina için böyle bir satış kararını almak erken" dedi. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, AK Partililere belediye hizmet binasının gerekli olduğunu belirterek, "Tabii bu arsalar bir anda değil peyderpey ihtiyaç oldukça satılacak" sözünü verdi.





'HALKA HİZMET İÇİN'

Mevcut binalarının depremde hasar gördüğü için yeni binayı yapmak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, "Yapılabilmesi de para olmadan mümkün değil. Oldukça maliyetli. O nedenle orada kullanılmak üzere bu gayrimenkullerin satışını talep ettik. Tabii bir anda değil, peyderpey ihtiyaç oldukça satılacak. Normal hizmetlerimizi ifa etmek için hiçbir gayrimenkulü satmıyoruz ama belediye binamızı inşa etmek için satmamız ve yine halkın hizmeti için kullanılması çok olağan. O nedenle destek verirseniz seviniriz" dedi.

Karaburun Merkez Mahallesi'nde 7 ve İskele Mahallesi'nde 2 olmak üzere 9 arsanın satışı gündeme getirildi. 3 milyon 170 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsalar için 18 Haziran'da ihale yapılacak.

ADETA DİL DÖKTÜLER

Erdoğan'ın ardından konuşan CHP'li Meclis üyeleri de AK Partililere adeta dil dökerek, "Bu arsalar ihtiyaç halinde peyderpey satılacak. Hemen karar alıp yarın satmayacağız. Sadece yetki alacağız. Proje maliyet çalışmaları da zaten sürüyor. Size sunulacak. Bu kararla en azından önümüzü görebileceğiz. Bu satıştan elde edilecek gelir ile borç ödenmeyecek. O yüzden siz de onay verin" dedi. Karar AK Partililerin karşı çıkmasına rağmen CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.



SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

FAKAT şimdi şok bir gelişme yaşandı. CHP'li Başkan Erdoğan, arsaların ihtiyaç duyuldukça peyderpey satılacağı sözü vermesine rağmen belediye, 9 arsanın 8'ini 3 milyon 170 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleler önümüzdeki 18 Haziran'da yapılacak. Daha yapılacak belediye binasının projesi bile ortaya konmadan, fizibilitesi tamamlanmadan ya da bununla ilgili kamuoyuna bir bilgilendirme yapılmadan alel acele çıkılan satış tepki çekti. CHP'li Başkan Erdoğan'ın ihtiyaç duydukça peyderpey satılacağını söylemesine rağmen 8 arsanın birden ihaleye çıkarılması yalan siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum "Acaba satılan arsaların parası belediye binası inşaatı için değil de belediyenin borç ödeme gibi ihtiyaçları için mi kullanılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

Erhan GÜLENÇ