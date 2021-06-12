Menemen'de öfkeli baba dehşet saçtı!

İzmir'in Menemen ilçesinde birlikte alkol ve uyuşturucu alan Onur Dere ile Yiğit Arpak tartışıp, karakolluk oldu. Burada uzlaşan taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, öfkelenen baba Mehmet Arpak, oğlu ile tartışan Onur Dere ve arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Silahlı çatışmada baba Mehmet Arpak ile Dere'nin arkadaşı Salih Kılıç hayatını kaybetti. İkizçeşme Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda iki genç, iddiaya göre birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıktan sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmada Arpak kafasına vurulan sert cisimle yaralanırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis tarafları Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Dere ve Arpak birbirinden şikayetçi olmazken, oğlunun darp edildiğini duyup gelen baba Mehmet Arpak, oğluna hastaneye gidip tedavi olmasını söyledi.







SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Gece saat 01.30'da olayın yaşandığı İkizçeşme Sokak'a giden Mehmet Arpak, burada oğlunu darp eden Onur Dere ile arkadaşları Sercan ve Salih Kılıç ile karşılaşınca belinden çıkarttığı silahla ateş etmeye başladı. Salih Kılıç'ın olayda yaralandığını gören Sercan Kılıç da, bunun üzerine yanında taşıdığı pompalı tüfekle karşılık verdi. Arpak çatışma sırasında ölürken, göğsünden 3, kasık bölgesinden 2, sırt bölgesinden de 2 kurşunla ağır yaralanan Salih Kılıç ise kaldırıldığı Çiğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Sercan Kılıç, olaydan bir gün sonra suç aleti ile birlikte polise teslim oldu.

Fatih ŞENDİL