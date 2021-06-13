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Haberler İzmir ‘İlçeyi biz sırtlanıyoruz onlar ise ihmal ediyor’

‘İlçeyi biz sırtlanıyoruz onlar ise ihmal ediyor’

‘İlçeyi biz sırtlanıyoruz onlar ise ihmal ediyor’

13.6.2021

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde muhtarlar, esnaf ve ziraat odası temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; vatandaşlarla da bir araya geldi. Her görüşmesinde ilçenin sorunlarını masaya yatıran Başkan Sürekli, önemli mesajlar verdi. Sürekli, "Karaburun'un 100 yıllık su sorununu 5 baraj inşa ederek biz çözdük; ulaşım ile ilgili yatırım sözlerimizi tuttuk. TOKİ'nin deprem konutları çalışması hızla sürüyor. CHP'li belediyelerin icraatları ise çatı katı ruhsatında olduğu gibi vatandaşın kazandığı hakkının elinden alınması, ruhsat tahsilatlarından, terör örgütü savunucularını misafir etmekten öteye geçmiyor. Karaburun'u biz sırtlanıyoruz, onlar ihmal ediyorlar. İnanıyorum ki ilçemiz; bu gidişata 2024'te dur diyecek" diye konuştu.
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