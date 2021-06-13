Kasada dehşet!

Bir market zincirinin kasiyeri, tartıştığı müşteriye kurusıkı tabanca ile ateş açtı

İZMİR'İN Konak ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışan Ö.A. (24), aldığı bir ürünün etiket fiyatı yüzünden tartıştığı M.Ö.'ye (25) kurusıkı tabancayla ateş açtı. Olay, 23 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Yeni Mahallesi 818 Sokak'ta bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Silahı gören müşteriler korku içinde kaçışırken, müşterilerden biri Ö.A.'yı sakinleştirerek elindeki tabancayı aldı. GÖZALTINA alınan M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.