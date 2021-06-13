Metropolis’te 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, kazılar sırasında bulunan 1800 yıllık bir kadın heykelinin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı. Heykelin kayıp olan baş kısmı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

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