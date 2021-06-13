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Haberler İzmir Motosikletler çarpıştı: 1 ölü

Motosikletler çarpıştı: 1 ölü

Motosikletler çarpıştı: 1 ölü

13.6.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde Selahattin Uysal (68) motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.Talihsiz kaza ilçeye bağlı Saruhanlı köyünde meydana geldi. Köyde bakkallık yapan Uysal, kullandığı motosikletle Çeşmebaşı mevkiinde karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Çevresinde çok sevilen Uysal'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

■ NADİR UYSAL

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