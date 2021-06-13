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Haberler İzmir Okulun Cengo’su öğrencilere kavuştu

Okulun Cengo’su öğrencilere kavuştu

Okulun Cengo’su öğrencilere kavuştu

13.6.2021

İZMİR'İN Menemen ilçesinde yavru iken sığındığı Emiralem Atatürk Ortaokulu'nun maskotu "Cengo" adlı köpek, salgın nedeniyle ayrı kaldığı öğrencilerle yeniden koşup eğlenmeye başladı. Okulların kapalı olduğu süre boyunca Cengo'nun bakımını ve aşılarını aksatmadıklarını dile getiren müdür yardımcısı Filiz Kurtuluş, "Keşke bütün okullar hayvan sahiplense. Cengo aramızda çok mutlu" dedi.
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