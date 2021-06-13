İZMİR'İN Menemen ilçesinde yavru iken sığındığı Emiralem Atatürk Ortaokulu'nun maskotu "Cengo" adlı köpek, salgın nedeniyle ayrı kaldığı öğrencilerle yeniden koşup eğlenmeye başladı. Okulların kapalı olduğu süre boyunca Cengo'nun bakımını ve aşılarını aksatmadıklarını dile getiren müdür yardımcısı Filiz Kurtuluş, "Keşke bütün okullar hayvan sahiplense. Cengo aramızda çok mutlu" dedi.
Okulun Cengo’su öğrencilere kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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